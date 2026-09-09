Курьерша-мошенница из Тулы похитила у липчанина 3,9 млн рублей

Курьер телефонных мошенников получила за свою работу около 250 тысяч рублей, но сама стала жертвой схемы и привезла в Липецк 3 млн рублей для «проверки».
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