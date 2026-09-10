Поздравляем дорогую подругу Аннушку с днем рождения!!! Желаем оставаться такой же светлой, оптимистичной, чтобы все твои начинания приносили успех и радость!!! Пусть в твоём доме всегда царит уют, друзья дарят поддержку, а каждый день начинается с улыбки и полон ярких моментов счастья!!!.