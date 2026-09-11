Flávio Bolsonaro investigated over alleged corruption in Brazil

Brazilian presidential candidate Sen. Flávio Bolsonaro is under formal investigation for alleged corruption, money laundering and currency evasion.
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