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Flávio Bolsonaro investigated over alleged corruption in Brazil

Brazilian presidential candidate Sen. Flávio Bolsonaro is under formal investigation for alleged corruption, money laundering and currency evasion.

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