Ночные кошмары внезапно стали круглосуточными: Персональная «Герань» для «Киевстара» и истерящая Западенщина

Прилеты русских БПЛА подняли цену содержания Украины для западных спонсоров до $300 млн в день — и настало время задуматься Радомир Маркуш Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 14 сентября «титаны неба», согласно оперативке Повiтряних сил, отразили массированную атаку 108 российских беспилотников и якобы сбили/подавили 85 дронов, в том числе множественные БПЛА-имитаторы, для перехвата которых поднимали F-16.
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