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Newsweek: обувь пехотинцев США развалилась от холода на учениях в Норвегии

Во время подготовки к учениям НАТО в Норвегии у американских морских пехотинцев начала разваливаться обувь, в связи с чем военным пришлось экстренно покупать ботинки местного производства.

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