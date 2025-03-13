Захарова пообещала поблагодарить Австралию за брошенные ВСУ Bushmaster

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные намерены выразить благодарность Австралии за ее бронетранспортеры Bushmaster, оставленные украинскими силами в зоне спецоперации.
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