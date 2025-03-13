Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Что-то мне подсказывает, что Трамп, вряд ли будет беспокоиться о украинцах, видимо, в котле находятся европейские наё...Путин гарантирова...
  • Сергей Грабик
    Работайте, парни, мы с вами!!!Комбат Странник: ...
  • Сергей Бунцов
    "США предложили не частичное, а полное прекращение огня в обмен на возобновление военной помощи и обмен разведыватель...Украина озвучила ...

Захарова пообещала поблагодарить Австралию за брошенные ВСУ Bushmaster

Захарова пообещала поблагодарить Австралию за брошенные ВСУ Bushmaster

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные намерены выразить благодарность Австралии за ее бронетранспортеры Bushmaster, оставленные украинскими силами в зоне спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх