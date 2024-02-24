В Челябинской области детей выкинули из трамвая с тысячной купюрой

У кондуктора не было сдачи, малыши оказались на морозе. Разбираемся в ситуации.Дети с деньгами, а из транспорта выгнали! Город металлургов не перестаёт давать журналистам поводы для написания любопытных материалов.
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