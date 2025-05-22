Синоптики пообещали аномально жаркое лето. 🔥🔥🔥 Температура превысит норму на 2-3℃ почти во всех регионах страны, побив рекорд аж за последние 30 лет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Синоптики пообещали аномально жаркое лето. 🔥🔥🔥 Температура превысит норму на 2-3℃ почти во всех регионах страны, побив рекорд аж за последние 30 лет.