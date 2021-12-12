КОМБИНЕЗОН НИНДЗЯ DAMEGI 4G И КОМПАНИЯ WHITE MOTORCYCLE CONCEPTS.

Комбинезон ниндзя Damegi 4G решит старую проблему заядлых геймеров. Жизнь профессионального геймера легкой и комфортной не назовешь – некоторые игровые сессии длятся часами, если не сутками, и отлучиться на кухню или в туалет настоящая проблема.