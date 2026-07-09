Adidas не позволяет женщинам носить на форме спонсорские патчи. Компания это отрицает (Ротенберг)

Adidas, один из крупнейших спонсоров экипировки в теннисе, придерживается политики, согласно которой большинству теннисисток бренда не разрешается размещать на игровой форме патчи с логотипами сторонних спонсоров, хотя этом мужчины такую возможность обычно имеют.