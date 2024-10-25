Автогонки и бои UFC на большом экране: куда сходить в выходные в Екатеринбурге

В ближайшие выходные в Екатеринбурге намечено множество бесплатных мероприятий. Например, в кинотеатре запустят трансляцию с боев UFC в ОАЭ, проведут битву роботов, автогонки, баскетбольный матч УГМК и «Енисея», лекцию блогера-миллионника Эльдара Джарахова и многое другое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии