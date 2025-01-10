В Татарстане расширят перечень востребованных профессий

В Татарстане утвердят перечень востребованных профессий и специальностей на рынке труда. В него планируют включить 165 направлений профессионального и дополнительного профессионального образования, следует из проекта приказа Минтруда РТ.
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