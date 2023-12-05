Песков назвал экстраординарной роль Путина в мире, комментируя номинацию Time

Президент России Владимир Путин играет «экстраординарную роль» в мировой политике. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя шорт-лист журнала Time на звание «Человек года», в который издание включило Путина.
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