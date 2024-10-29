Шасси и контейнеры: варианты исполнения ЗРК семейства «Тор» ЗРК «Тор-М1» на шасси ГМ-5955 в зоне проведения Спецоперации.
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Шасси и контейнеры: варианты исполнения ЗРК семейства «Тор» ЗРК «Тор-М1» на шасси ГМ-5955 в зоне проведения Спецоперации.
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