Автошколе «Автостарт54» запретили принимать учеников

В Новосибирске ООО «АВТОСТАРТ54» запретили прием на обучение вождению. Автошкола «АВТОСТАРТ54» с 30 октября 2024 года в течение года лишена возможности вести прием на обучение водителей транспортных средств категорий «A» и «В».
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