Сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области приняли участие в акции «Внимание - дети!»

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, восстановления у подростков навыков безопасного поведения на дорогах на территории Новоорского района прошло профилактическое мероприятие «Внимание - дети!».
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, восстановления у подростков навыков безопасного поведения на дорогах на территории Новоорского района прошло профилактическое мероприятие «Внимание - дети!».
Свежие комментарии