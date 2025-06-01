Эрдоган: Надежда на успех переговоров в Стамбуле без участия ЕС

В Стамбуле Турция намерена исключить участие делегации ЕС на переговорах, стремясь достичь мира. Президент Эрдоган выразил надежду на успех, в то время как Сара Вагенкнехт призывает Европу к диалогу с Владимиром Зеленским для перемирия.