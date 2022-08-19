НТВ

1 396 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Госдеп предупредил Конгресс США о проблемах в случае признания России «спонсором терроризма»

Госдеп предупредил Конгресс США о проблемах в случае признания России «спонсором терроризма»

Госдепартамент США неофициально проинформировал Конгресс о своих опасениях.Американские СМИ сообщают, что Госдепартамент США тайно предупредил американских парламентариев о негативных последствиях в случае признания России «спонсором терроризма».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх