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ВС РФ совершили прорыв в Артёмовске: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 24 апреля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 425-й

ВС РФ совершили прорыв в Артёмовске: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 24 апреля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 425-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 24 апреля 2023 г.: СВО сегодня, день 425-й. Обзор событий: Армия РФ наступает по нескольким направлениям.

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