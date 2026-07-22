«Спартак» подписал просмотровый контракт с Матвеем Петровым. Форвард провел 3 сезона в АХЛ

« Спартак » заключил просмотровый контракт с 23-летним нападающим Матвеем Петровым . После двух сезонов за «Крылья Советов» в Olimpbet МХЛ и серебра юниорского ЧМ-2021 в составе сборной России Петров был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ и продолжил карьеру за океаном.