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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» подписал просмотровый контракт с Матвеем Петровым. Форвард провел 3 сезона в АХЛ

« Спартак » заключил просмотровый контракт с 23-летним нападающим Матвеем Петровым . После двух сезонов за «Крылья Советов» в Olimpbet МХЛ и серебра юниорского ЧМ-2021 в составе сборной России Петров был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ и продолжил карьеру за океаном.

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