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Батареи для электромобилей: какие компании их производят, и кто делает больше всего аккумуляторов в мире?

Батареи для электромобилей: какие компании их производят, и кто делает больше всего аккумуляторов в мире?

На сегодняшний день безоговорочным лидером рынка автомобилей «на новых источниках энергии» (NEV) — подзаряжаемых гибридов и чистых электромобилей — является Китай, где несколько месяцев кряду доля NEV в общем объеме продаж превышает 50%.

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