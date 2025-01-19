Батареи для электромобилей: какие компании их производят, и кто делает больше всего аккумуляторов в мире?

На сегодняшний день безоговорочным лидером рынка автомобилей «на новых источниках энергии» (NEV) — подзаряжаемых гибридов и чистых электромобилей — является Китай, где несколько месяцев кряду доля NEV в общем объеме продаж превышает 50%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии