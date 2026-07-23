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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де ла Фуэнте о ЧМ-2026: «Испания играла с Португалией Роналду, Францией Мбаппе, Аргентиной Месси, а они – с командой из 26 человек»

Луис де ла Фуэнте высказался об игре сборной Испании против крупнейших мировых звезд на ЧМ-2026 .

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