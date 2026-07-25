Антон Хлопков: Япония пересмотрит ядерные принципы на фоне угроз

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал к открытому обсуждению темы ядерного оружия, утверждая, что изменившаяся геополитическая ситуация требует пересмотра давней доктрины о его неналичии в стране.
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