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Царьград

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Антон Хлопков: Япония пересмотрит ядерные принципы на фоне угроз

Антон Хлопков: Япония пересмотрит ядерные принципы на фоне угроз

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал к открытому обсуждению темы ядерного оружия, утверждая, что изменившаяся геополитическая ситуация требует пересмотра давней доктрины о его неналичии в стране.

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