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Почти 300 тыс. пожилых петербуржцев привились от ковида

С начала прививочной кампании в Северную столицу поступило почти миллион доз вакцины против ковида. Петербург в общей сложности принял почти миллион доз вакцины против новой коронавирусной инфекции с начала активной вакцинации местных жителей.

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