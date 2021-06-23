Почти 300 тыс. пожилых петербуржцев привились от ковида

С начала прививочной кампании в Северную столицу поступило почти миллион доз вакцины против ковида. Петербург в общей сложности принял почти миллион доз вакцины против новой коронавирусной инфекции с начала активной вакцинации местных жителей.
С начала прививочной кампании в Северную столицу поступило почти миллион доз вакцины против ковида. Петербург в общей сложности принял почти миллион доз вакцины против новой коронавирусной инфекции с начала активной вакцинации местных жителей.
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