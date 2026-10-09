В соседнем с Липецкой областью регионе ставят рекорд по вице-спикерам

Теперь у председателя облсовета Орловской области будет 13 заместителей вместо девяти. Увеличение числа замов объяснили большим количеством задач, которые предстоит решать парламенту.
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