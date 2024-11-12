Выбран главный кандидат на роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Продюсеры видят в роли директора Хогвартса известного британского актера. «Гарри Поттер и философский камень», 2001 кадр из фильмаЛауреат «Оскара» Марк Райлэнс возглавил список претендентов на роль Альбуса Дамблдора в предстоящем сериале «Гарри Поттер» от HBO.