Выбран главный кандидат на роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Продюсеры видят в роли директора Хогвартса известного британского актера. «Гарри Поттер и философский камень», 2001 кадр из фильмаЛауреат «Оскара» Марк Райлэнс возглавил список претендентов на роль Альбуса Дамблдора в предстоящем сериале «Гарри Поттер» от HBO.
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