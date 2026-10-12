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Царьград

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"Людоловы" из ТЦК избили снимавшуюся с Зеленским актрису из "Слуги народа"

"Людоловы" из ТЦК избили снимавшуюся с Зеленским актрису из "Слуги народа"

Сотрудники украинского ТЦК избили актрису Алену Репину из сериала «Слуга народа» с Зеленским.Сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК) избили актрису Алену Репину, известную по сериалу «Слуга народа», при попытке принудительно мобилизовать её мужа.

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