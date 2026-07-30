В Туле ограничат продажу алкоголя на время футбольного матча

2 августа на стадионе «Арсенал» пройдет футбольный матч. В связи с этим администрация города Тулы напоминает: согласно региональному закону о регулировании оборота алкоголя, на время проведения массовых публичных мероприятий вводится ограничение на розничную продажу спиртного.
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