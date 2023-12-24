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За рулем

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Раскрыта вся правда об экологичности электрокаров – есть большие вопросы

Раскрыта вся правда об экологичности электрокаров – есть большие вопросы

Экологичность электромобилей уже давно является предметом споров и обсуждений. Некоторые утверждают, что электромобили более экологичны, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), в то время как другие считают, что производство электромобилей наносит больший ущерб окружающей среде.

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