Раскрыта вся правда об экологичности электрокаров – есть большие вопросы

Экологичность электромобилей уже давно является предметом споров и обсуждений. Некоторые утверждают, что электромобили более экологичны, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), в то время как другие считают, что производство электромобилей наносит больший ущерб окружающей среде.