Мировое обозрение

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Конгресс хочет добиться исключения России из Совбеза ООН

Конгресс хочет добиться исключения России из Совбеза ООН

Двое американских конгрессменов Стив Коэн и Джо Уилсон, возглавляющих правительственную комиссию по правам человека, внесли на рассмотрение резолюцию, в которой они призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН, пишет Foreign Policy.

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