Конгресс хочет добиться исключения России из Совбеза ООН

Двое американских конгрессменов Стив Коэн и Джо Уилсон, возглавляющих правительственную комиссию по правам человека, внесли на рассмотрение резолюцию, в которой они призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН, пишет Foreign Policy.
Двое американских конгрессменов Стив Коэн и Джо Уилсон, возглавляющих правительственную комиссию по правам человека, внесли на рассмотрение резолюцию, в которой они призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН, пишет Foreign Policy.
Свежие комментарии