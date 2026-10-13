Спрос на перевозки в аптечные сети вырос на 13%, а число онлайн-покупок лекарств — на 46%. Об этом свидетельствуют итоги работы в фармацевтическом сегменте за январь–сентябрь 2026 года, которые подвели аналитики ГК «Деловые Линии» и ЮKassa.