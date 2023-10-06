БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Вячеслав Кирющенко
    Автора в пемьер-министры - и сразу всё наладится...И куда ты катишьс...
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И куда ты катишься, Россия?

И куда ты катишься, Россия?

Фото Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Действительно, а что сегодня в российских головах? Особенно в тех, которые действительно Россия, а не «золотая тройка» Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга? Я бы сказал, что происходят не совсем понятные процессы, и понять и осознать их пытаются многие.

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Комментарии
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Samarium
Россия жива именно за счет  России воюющей.... это ее лучшие люди, ее ЭЛИТА, это надежда на ее возрождение, на этих людей.... Все остальное.... так, мираж...
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Вячеслав Кирющенко
Автора в пемьер-министры - и сразу всё наладится...
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