Фото Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Действительно, а что сегодня в российских головах? Особенно в тех, которые действительно Россия, а не «золотая тройка» Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга? Я бы сказал, что происходят не совсем понятные процессы, и понять и осознать их пытаются многие.
И куда ты катишься, Россия?
Комментарии
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Samarium
Россия жива именно за счет России воюющей.... это ее лучшие люди, ее ЭЛИТА, это надежда на ее возрождение, на этих людей.... Все остальное.... так, мираж...
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Вячеслав Кирющенко
Автора в пемьер-министры - и сразу всё наладится...
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36 мин.
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