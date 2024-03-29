Гладков сообщил о повреждении 17 многоэтажек, гимназии и «Белгород Арены»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 29 марта, утром сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете к областному центру сбито 15 воздушных целей.
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