Индия опровергла информацию западных СМИ о проблемах с оплатой российской нефти

Индия опровергла информацию Bloomberg относительно закупок российской нефти. Агентство со ссылкой на аналитическую компанию Kpler написало, что шесть танкеров с нефтью марки Sokol не смогли поставить сырье в страну из-за проблем с оплатой со стороны Индии в связи с ужесточением западных санкций.