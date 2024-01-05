Индия опровергла информацию западных СМИ о проблемах с оплатой российской нефти

Индия опровергла информацию Bloomberg относительно закупок российской нефти. Агентство со ссылкой на аналитическую компанию Kpler написало, что шесть танкеров с нефтью марки Sokol не смогли поставить сырье в страну из-за проблем с оплатой со стороны Индии в связи с ужесточением западных санкций.
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