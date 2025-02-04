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В Кузбассе пьяный водитель повредил АЗС, протаранив стеклянную стену и стеллажи

В Кузбассе пьяный водитель повредил АЗС, протаранив стеклянную стену и стеллажи

В Прокопьевске задержали нетрезвого мужчину, который взрезался в заправку на мотобуксировщике. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Кузбассу 4 февраля.

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