В Кузбассе пьяный водитель повредил АЗС, протаранив стеклянную стену и стеллажи

В Прокопьевске задержали нетрезвого мужчину, который взрезался в заправку на мотобуксировщике. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Кузбассу 4 февраля.
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