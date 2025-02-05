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Отец Маска заявил, что именно он устроил телефонный разговор сына с Рамапосой

Отец Маска заявил, что именно он устроил телефонный разговор сына с Рамапосой

Телефонную беседу между американским предпринимателем Илоном Маском, родившимся на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР), и президентом данной страны Сирилом Рамапосой организовал отец бизнесмена Эррол Маск.

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