Отец Маска заявил, что именно он устроил телефонный разговор сына с Рамапосой

Телефонную беседу между американским предпринимателем Илоном Маском, родившимся на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР), и президентом данной страны Сирилом Рамапосой организовал отец бизнесмена Эррол Маск.
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