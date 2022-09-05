Британцы наглядно показали, как антироссийские санкции сработали против них самих

Введением санкций против России Запад пытается спровоцировать социальное недовольство внутри РФ. По задумке «аналитиков», это должно было в перспективе привести к свержению «режима», что позволило бы западным странам добиться своих целей на Украине.
Введением санкций против России Запад пытается спровоцировать социальное недовольство внутри РФ. По задумке «аналитиков», это должно было в перспективе привести к свержению «режима», что позволило бы западным странам добиться своих целей на Украине.
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