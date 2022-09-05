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Британцы наглядно показали, как антироссийские санкции сработали против них самих

Британцы наглядно показали, как антироссийские санкции сработали против них самих

Введением санкций против России Запад пытается спровоцировать социальное недовольство внутри РФ. По задумке «аналитиков», это должно было в перспективе привести к свержению «режима», что позволило бы западным странам добиться своих целей на Украине.

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