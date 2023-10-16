Тюменский общественный деятель обвинил губернатора ХМАО в дискредитации ВС РФ

Общественный деятель из Тюмени, директор тюменской региональной общественной организации «Центр общественного контроля «Оберег» Юрий Рябцев обратился в полицию с заявлением на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталью Комарову, которую он считает виновной в дискредитации российской армии.