ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свекровь и муж прикрываются заботой обо мне и не хотят, чтобы я сдавала на права

Свекровь и муж прикрываются заботой обо мне и не хотят, чтобы я сдавала на права

«С тобой обязательно что-нибудь случится!» — верещит муж каждый раз, когда я завожу речь о том, что хочу водить машину.

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Комментарии
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Сергей Никитин
ух ты!!! и гдеж ты училась под Рязанью иль в Питере иль в самой пиндосии?😆😅
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6 час.
Сергей Никитин
да забыл ишо спросить ....получила летные права PPL, CPL. не знал пчелка шо ты така молодца а  налет у тебе какой? уровень англицкий неуж 4.....я так понимаю  жизня армейская была шоб CPL получить....гыгыгыг!!! в казарме жила небось....с пианинай вместе
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6 час.
Сергей Никитин
эт святое дело мужика куданить свозить пока он шашлычок под каньячок  скушает...эт нам  подходит
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5 час.
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