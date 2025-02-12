«С тобой обязательно что-нибудь случится!» — верещит муж каждый раз, когда я завожу речь о том, что хочу водить машину.
Свекровь и муж прикрываются заботой обо мне и не хотят, чтобы я сдавала на права
Комментарии
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Сергей Никитин
ух ты!!! и гдеж ты училась под Рязанью иль в Питере иль в самой пиндосии?😆😅
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6 час.
Сергей Никитин
да забыл ишо спросить ....получила летные права PPL, CPL. не знал пчелка шо ты така молодца а налет у тебе какой? уровень англицкий неуж 4.....я так понимаю жизня армейская была шоб CPL получить....гыгыгыг!!! в казарме жила небось....с пианинай вместе
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6 час.
Сергей Никитин
эт святое дело мужика куданить свозить пока он шашлычок под каньячок скушает...эт нам подходит
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5 час.
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