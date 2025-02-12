Свекровь и муж прикрываются заботой обо мне и не хотят, чтобы я сдавала на права

Сергей Никитин ух ты!!! и гдеж ты училась под Рязанью иль в Питере иль в самой пиндосии?😆😅

Сергей Никитин да забыл ишо спросить ....получила летные права PPL, CPL. не знал пчелка шо ты така молодца а налет у тебе какой? уровень англицкий неуж 4.....я так понимаю жизня армейская была шоб CPL получить....гыгыгыг!!! в казарме жила небось....с пианинай вместе