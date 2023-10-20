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Китай

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Си Цзиньпин встретился с президентом Нового банка развития

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в Пекине встретился с президентом Нового банка развития /НБР/ Дилмой Роуссефф, которая находится в Пекине для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".

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