У сердца обнаружен собственный мини-мозг

Ученые из Каролинского института и Колумбийского университета (оба – США) в ходе детального исследования человеческого организма обнаружили, что сердце обладает собственной, независимой нервной системой, которую можно сравнить с мини-мозгом.
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