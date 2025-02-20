В России деятельность психологов взяли на контроль

Психологи без профильного образования смогут работать только до конца 2029 года В Госдуму внесли законопроект, который предполгает: психологи должны получить профильное высшее образование до конца 2029 года, чтобы продолжить практику.
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