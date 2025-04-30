Первомайский сюрприз: земельный «тариф на выкуп» в Подмосковье увеличен в 20 раз

Игроки рынка говорят, что понимают, откуда «растут ноги» решения властей Московской области. Но при этом называют его скоропалительным, непросчитанным и способным вызвать заметное сокращение объемов сегмента ИЖСВ материале, опубликованном 12 марта, BFM.
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