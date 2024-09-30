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Петербургский дневник

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Выпускники вузов Петербурга получат премии за лучший дипломный проект

Выпускники вузов Петербурга получат премии за лучший дипломный проект

Который выполнен по заданию исполнительных органов государственной власти Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства, согласно которому выпускники петербургских вузов получит премии за лучший дипломный проект, выполненный по заданию исполнительных органов государственной власти.

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