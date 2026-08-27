Седан Tenet A8 для России: особенности, оснащение и цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Год назад российская компания АГР начала развивать бренд Tenet с востребованных кроссоверов, а теперь выходит и в сегмент среднеразмерных седанов: представлен новый Tenet A8.
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