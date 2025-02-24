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Петербургский дневник

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Депутат Лантратова предложила расширить действие карты «Серебряный возраст»

Депутат Лантратова предложила расширить действие карты «Серебряный возраст»

Программу планируют распространить на всю страну Первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова направила обращение министру труда России Антону Котякову с инициативой выпустить карту «Серебряный возраст», которую смогут получить все граждане РФ вне зависимости от места регистрации, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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