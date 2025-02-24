Депутат Лантратова предложила расширить действие карты «Серебряный возраст»

Программу планируют распространить на всю страну Первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова направила обращение министру труда России Антону Котякову с инициативой выпустить карту «Серебряный возраст», которую смогут получить все граждане РФ вне зависимости от места регистрации, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.