Биохимик Дивинская дала рецепты завтраков школьника, снижающие стресс от учебы

С началом нового учебного года в доме будто включают тревожную кнопку. Ребенок, который все лето вставал в десять, капризничает из-за нового рюкзака, плохо спит и вдруг снова начинает грызть ногти.
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