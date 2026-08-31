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Биохимик Дивинская дала рецепты завтраков школьника, снижающие стресс от учебы

Биохимик Дивинская дала рецепты завтраков школьника, снижающие стресс от учебы

С началом нового учебного года в доме будто включают тревожную кнопку. Ребенок, который все лето вставал в десять, капризничает из-за нового рюкзака, плохо спит и вдруг снова начинает грызть ногти.

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