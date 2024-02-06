Звезда “Давай поженимся!” Сябитова стала жертвой стихийного бедствия

На популярную ведущую обрушилось страшное. Роза Сябитова столкнулась с серьезным испытанием. Широкую известность популярной ведущей принесло шоу "Давай поженимся"!, в котором она принимает участие более пятнадцати лет.
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