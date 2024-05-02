Медведи, водка, балалайка и другая «клюква» про Россию в Голливуде

Иногда смотришь очередной голливудский фильм о русских и неволей задумываешься… Вроде бы режиссеры сделали все, чтобы лента получилась «хорошей»: и актеров известных наняли, и над спецэффектами поработали, и сюжет интересный… Но что-то все-равно «не то».