В ФРГ почтили память 65 тыс. советских военнопленных, погибших в "Шталаге 326"

ШЛОС-ХОЛЬТЕ-ШТУКЕНБРОК /Германия/, 5 сентября. /ТАСС/. Церемония, приуроченная к 81-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны, состоялась на советском мемориальном кладбище в городе Шлос-Хольте-Штукенброк (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.