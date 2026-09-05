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ТАСС

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В ФРГ почтили память 65 тыс. советских военнопленных, погибших в "Шталаге 326"

В ФРГ почтили память 65 тыс. советских военнопленных, погибших в "Шталаге 326"

ШЛОС-ХОЛЬТЕ-ШТУКЕНБРОК /Германия/, 5 сентября. /ТАСС/. Церемония, приуроченная к 81-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны, состоялась на советском мемориальном кладбище в городе Шлос-Хольте-Штукенброк (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.

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